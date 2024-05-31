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商品詳細
時計詳しくないので詳細不明ですが、電池あり動いています。目立つ汚れや傷はないかと思います。G-SHOCK3285G-8900
http://narcologia.ru/goods/freezer934898.html
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