未使用 USA製 アニマルプリント Tシャツ 大判 シャチ 90s ビンテージ ...

【商品の説明】ブランド:HARLEQUIN/ハーレクイン大判でシャチがプリントされたHARLEQUINのTシャツになります。デッドストック品で下げ札も付属しています。・USA製・1993年コピーライト有り・袖、裾シングルステッチ表記サイズ:M着丈:69.5cm肩幅:50cm袖丈:20.5cm身幅:52cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。【商品の状態】未使用品になります。普段から古着を購入されてる方なら問題無く着用可能かと思います。状態は確認しておりますが見落とし等ある場合もございます。気になる点がありましたらご質問ください。新品のような商品をお求めの方や神経質な方は購入をお控え下さい。【その他】・仕事が休日の日に発送させていただきますので、発送は週2日程度となります。お急ぎの方はご相談下さい。可能な限り対応させていただきます。・リサイクル資材を使用した簡易梱包となります。ご了承下さい。＊お品物を受け取られましたら受取評価のお手続きをよろしくお願いいたします。



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