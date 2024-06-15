お値下げ！屋形船　香合　哲也作



2023年最新】夏の香合の人気アイテム - メルカリ



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種類...茶道具、香合、塗り長さ約９センチ、幅約4.5センチ８年位前にお道具店の福袋に入っていたと思います。１度も使用しておりませんが、長期個人保管品のご理解を頂きましたらご購入の検討をお願いします。木箱も保管状況が良くて日焼け、シミ等ありません。複数のご購入で同梱割引はいたしますが、単品でのお値引き依頼はご遠慮下さいませ。これから夏に向かってお使い頂ける香合です。舟の下側に流水模様と先端に水しぶきが少し描かれております。写真９仕事の都合で返信が遅くなることがあります。発送には使用済みの材料を利用することがあります。