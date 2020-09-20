常滑焼　朱泥　酒器　セット　陶元　作家

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商品詳細
常滑焼 朱泥 酒器本朱泥作り徳利の形が瓢箪型でシンプルですが手作りなので素晴らしいと思います。すでに作陶家の方は亡くなりこの朱泥の酒器のある意味レアな1品です。商品詳細常滑焼の酒器セットです。共箱あり徳利 高さ11.5幅 5.0お猪口 高さ 4.0口径 5.5陶元造サイズ感は画像を参考にして頂ければ幸いです。新品、未使用ですが実家の倉庫にあった物になりますのでご理解の程よろしくお願いします。#常滑焼#朱泥#酒器#陶芸作家#常滑焼陶元
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