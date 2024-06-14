Braun Büffel 二つ折り財布(フラップ付き)

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ドイツ老舗BRAUNBÜFFELの折り財布でカラーはブラウンです。2023年10月に現地購入しました。開封のみで未使用美品です。二つ折り左部がフラップタイプとなっておりカードが豊富に収納できます。(出品者自身カードをあまり持たないため今回出品いたします)また最新のRFIDCardWallet対応品です。●サイズ：縦幅9cm横幅12cmマチ2cm●素材：牛革●付属品：RFIDCard●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんがある程度ビンテージ感のある革加工となっております。写真をご確認の上、ご購入をお願いします。(追加写真要望御座いましたら対応いたします。)