ルイヴィトン新作ほぼ未使用『タイガ ポルトフォイユ ブラザ』

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ルイヴィトン正規店舗にて購入。今年買ったものの、ほぼ未使用の美品です。現在も販売されている新作デザインです。【詳細】収納性に優れ、実用的な財布「ポルトフォイユ・ブラザ」。フランス人探検家ピエール・ブラザにちなんで名付けられました。クレジットカード16枚、紙幣、名刺、チケットやレシートなどが収納できます。小銭入れがありながらもすっきりとしたデザインでスタイリッシュにお持ちいただけます。10x19x2cm(幅x高さxマチ)タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）財布ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）小銭入れ（ファスナー開閉式）ポケット5つ（紙幣用含む）クレジットカード用ポケット16個斜めポケット1つカラー···イエロー財布形···長財布素材···本革