ボッテガヴェネタ イントレ ラウンドファスナー 長財布□08aa1057-4 ...

ご覧頂きましてありがとうございます。＜コンディション補足＞外側：中古ですので新品と比較してすれ、小傷、色むら、若干の型崩れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ、金具にくすみ等ございますが写真の通りコンディション良好です。内側：中古ですので新品と比較してすれ、カードポケット付近スレ、小傷、色むら、薄汚れ、使用に問題ないレベルの糸ほつれ等ございますが写真の通りコンディション良好です。相場よりお安くさせて頂いておりますのでこの機会に是非ご検討下さいませ。＜商品情報、型番カラー等＞★カラー：ネイビー系★素材：レザー★縦：12cm★横：21cm★奥行き：2.5cm★ハンドル部分：★ショルダー長さ：★外ポケット数：★内ポケット数：＜付属品＞なし（本体のみ）商品状態：B購入場所：エコリング



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