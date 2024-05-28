新品 23ss エメレオンドレ クラシック ツートン キャップ オフホワイト

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)⚫️売却時に役立つ【本物証明】の納品書原本付き【商品名】・AiméLeondore'86ClassicHat(※納品書表記→BASKETBALLCAP)【商品の状態】・「新品・未使用」→試着なし(撮影の為開封)・公式オンラインにて購入(正規品)・付属品→専用チャックバッグ、納品書原本(個人情報切り抜き)【カラー・素材】・表記→PRISTINE(※主観→オフホワイト)・つばの色→ネイビー(※主観)・コットン100%【サイズ】・頭囲free(56cm~61cmスナップバックで調整可能)※スナップバック既存の穴6つ全てを留めた状態を最小、穴を1つだけ留めた状態を最大として計測・高さ12cm(深め)・つば7cm※数値は実寸⚫️旬な各種スニーカーとの合わせを妄想してしまう、クリーンなバイカラーのキャップです。コチラの別名は「バスケットボールキャップ」地球をバスケットボールに置き換えた、\"ユニスフィア\"がフロントを飾ります。『エイムレオンドレメンズレディース男女兼用ブランドキャップNewBalance(ニューバランス)860v2BlueJJJJound(ジョウンド)Salomon(サロモン)XT-WINGS2HENDERSCHEME(エンダースキーマ)COMESANDGOES(カムズアンドゴーズ)ca4la(カシラ)cphRACAL(ラカル)1LDK(ワンエルディーケー)NEAT(ニート)moma(モマ)newera(ニューエラ)RonHerman(ロンハーマン)L'ECHOPPE(レショップ)RalphLauren(ラルフローレン)700fill等をよく検索される方に見ていただきたいお品です。』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得頂けない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です