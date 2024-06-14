NIKE AIR JORDAN 4 RETRO エアジョーダン スニーカー

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商品説明ご覧いただきありがとうございます。送料すべて無料となっております。多数出品している為、在庫がないことなどを避ける為、念のためご購入前にコメントお願い致します。商品に関するご質問は全て【購入前】にお願い致します。【商品】NIKEAIRJORDAN4RETROエアジョーダン4レトロバスケットシューズスニーカーユニセックスメンズレディースジュニア408452-110【サイズ】24.5cm【カラー】ホワイトブラックレッド【状態】USED使用感がございます。側面の表面に剥がれあり。インソールに毛羽立ちあり。ご使用に問題はございません。ご購入後のトラブルを避ける為にご不明な点はご購入前にご確認ください。商品に問題、不備や状態不良の掲載漏れ等があった場合は購入後の返品をお受けいたします。※他にも出品していますので、ご覧ください。●注意事項●どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。☆発送詳細☆発送は即日～2日以内にいたします。らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。#104685