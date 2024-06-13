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90s クリムゾン・タイド 映画 ムービー Tシャツ ヴィンテージ
商品番号 F36749713494
商品名

90s クリムゾン・タイド 映画 ムービー Tシャツ ヴィンテージ
ブランド名 ベルベルジン
特別価格 税込 5,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京の某有名古着屋で購入しました。デッドストックの状態で購入し、3回ほど着用しました。とても綺麗な状態になります。当時のタグをつけてお渡しします。着丈：74cm肩幅：55cm身幅：54cm柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖#CrimsonTideCrimsonTide#クリムゾンタイド#トニー・スコット#トニースコット
http://narcologia.ru/goods/injure25967.html
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