ビートルズ Tシャツ 90s 総柄 Beatles

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ビートルズの総柄Tシャツになります。肩幅52身幅53着丈72袖丈20Hanes製、デッドストックで購入し着用していなかったので出品致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖NIKEナイキ【airjordan(エアジョーダン)airforce1(エアマックス)、adidas(アディダス)、newbalance(ニューバランス)、supremeエアマックス95airmax95エアマックス97airmax97ヴェイパーマックス#古着#古着女子#古着男子#アンティーク#USED#レトロ#80s#90s#古着mix#レディース服#メンズ服#ブランド服#vintage#used#90s#80s#古着#ヴィンテージ#アメリカ古着#ユーロ古着#古着男子#古着女子