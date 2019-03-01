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- スーフェス86仮面ライダー村上幸平さん直筆サインボード草加雅人サイン色紙
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商品詳細
10月1日開催されたスーパーフェスティバル86のトークショーのスペシャルゲスト仮面ライダー555仮面ライダーカイザ草加雅人役の村上幸平さんの限定サインボードです。名前の部分が直筆になります。グッズ種別···色紙
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http://narcologia.ru/goods/traverse244526.html
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