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スーフェス86仮面ライダー村上幸平さん直筆サインボード草加雅人サイン色紙
商品番号 P44059445521
商品名

スーフェス86仮面ライダー村上幸平さん直筆サインボード草加雅人サイン色紙
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月1日開催されたスーパーフェスティバル86のトークショーのスペシャルゲスト仮面ライダー555仮面ライダーカイザ草加雅人役の村上幸平さんの限定サインボードです。名前の部分が直筆になります。グッズ種別···色紙
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http://narcologia.ru/goods/traverse244526.html
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