KAZUYUKI KUMAGAI ストールレオパード トドメの接吻 山崎賢人着用 ...

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数年前に新品で購入し使用していないため出品させていただきます。ドラマトドメの接吻で山崎賢人が着用していた物になります。サイズは約150×150cmになります。もう新品では手に入らないため貴重な物かと思います。未使用なため目立つ傷や汚れはないかと思いますがあくまで中古品になるのでご理解頂ける方よろしくお願いします。kazuyukikumagaiカズユキクマガイattachmentアタッチメントレオパードグレーストールトドメの接吻山崎賢人