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KAZUYUKI KUMAGAI ストールレオパード トドメの接吻 山崎賢人着用
商品番号 W19862193550
商品名

KAZUYUKI KUMAGAI ストールレオパード トドメの接吻 山崎賢人着用
ブランド名 カズユキクマガイアタッチメント
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に新品で購入し使用していないため出品させていただきます。ドラマトドメの接吻で山崎賢人が着用していた物になります。サイズは約150×150cmになります。もう新品では手に入らないため貴重な物かと思います。未使用なため目立つ傷や汚れはないかと思いますがあくまで中古品になるのでご理解頂ける方よろしくお願いします。kazuyukikumagaiカズユキクマガイattachmentアタッチメントレオパードグレーストールトドメの接吻山崎賢人
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