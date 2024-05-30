ルイ・ヴィトン　ポルトフォイユ・ロン　タイガ　M30541

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未使用ですが、中古品のため商品は多少のキズがございます。写真以外の付属品はありません。親類より2017年に贈答頂きました。ルイ・ヴィトン阪急梅田店で購入されたと伺っています。写真の通り「K.K」とイニシャルが刻印されいます。#ルイ・ヴィトン#LouisVuitton#長財布#財布シンプル且つエレガントな印象が男性に人気のLVタイガラインの長財布「ポルトフォイユ・ロン」です。様々なシーンにお使い頂けるアルドワーズ(黒に近いグレー)、小銭入れが無いスリムなフォルムでバッグにもスッキリ収納出来ます。【商品説明】ブランド/ルイ・ヴィトンLOUISVUITTON商品名/ポルトフォイユ・ロンサイズ/(幅x縦xマチ)10x19x1cm型番/M30541カラー/アルドワーズ付属品/袋