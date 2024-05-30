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『D\u0026G』本革ベルト
商品番号 H85412379523
商品名

『D\u0026G』本革ベルト
ブランド名 ディーアンドジー
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革百貨店で購入した正規品です。2、3回しか使ってなくて自宅保存してました。とても綺麗なのでスーツや綺麗目スタイルでもバッチリハマります。写真の物が全てになります、綺麗です。
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