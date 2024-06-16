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ポケモンカード 151 20パック
商品番号 E59994931477
商品名

ポケモンカード 151 20パック
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードポケカ151未開封20パックです。製造番号、一致しております。サーチなどはしておりません。発送は箱から取り出し、パックのみ発送させていただきます。返品はお受け出来ません。(トラブル防止の為)即購入可能。カードの中身での低評価はご遠慮くださいませ。
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