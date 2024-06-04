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NEW ERA 59FIFTY☆MoMA ヤンキース☆野球帽☆新品☆58.7cm
商品番号 U88358984232
商品名

NEW ERA 59FIFTY☆MoMA ヤンキース☆野球帽☆新品☆58.7cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewEra59FIFTYのニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。MoMAのロゴが入ったスペシャルバージョンです。色はダークネイビーです。サイズは7-3/858.7センチです。新品のお品です。購入前によく確認しましたが、わずかなほつれや汚れ等、神経質な方のご入札はご遠慮願います。喫煙者やペットもいないため、気になる臭いもありません。*　発送方法　*発送は定形外郵便にて発送します。
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