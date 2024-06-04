NEW ERA 59FIFTY☆MoMA ヤンキース☆野球帽☆新品☆58.7cm

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商品詳細
NewEra59FIFTYのニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。MoMAのロゴが入ったスペシャルバージョンです。色はダークネイビーです。サイズは7-3/858.7センチです。新品のお品です。購入前によく確認しましたが、わずかなほつれや汚れ等、神経質な方のご入札はご遠慮願います。喫煙者やペットもいないため、気になる臭いもありません。* 発送方法 *発送は定形外郵便にて発送します。
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