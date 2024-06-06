ハワイアンジュエリー ホースシュー ホーシュシュー メンズ 女 男 ネックレス

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商品詳細
高級ハワイアンジュエリーホーシュシューになります！(ホースシュー)錆びない、変色しない、傷にも強い！サージカルステンレスを使用しているので金属アレルギー対応医療でも使われるサージカルステンレス316l男女使用可能！（カラー）シルバー【サイズ】縦：約1.8センチ横：約1.0センチ厚み：約2.0ミリ【チェーン】約45センチプレゼントにも喜ばれる商品です！
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http://narcologia.ru/goods/freshman2456.html
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