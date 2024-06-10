【WYM LIDNM】 STREAMLINED BANGLE バングル 真鍮

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早い者勝ちです！！(交渉中でもどうぞ！)状態確認のため、外装のみ開封しております。質問があれば気軽にどうぞ！-水流をイメージした絶妙な流線形のフォルムが目を引くバングルーDESIGN「自然からインスピレーションを得た独特な立体フォルム」水の流れのような曲線を活かした、派手すぎないオリジナルティある流線形のシルエットが特徴。メッキ加工にも拘り、前工程で鏡面仕上げをした後に銅メッキを施し、さらにその上からニッケルメッキをかけ仕上げています。工程の中に銅メッキを入れることで、最終の仕上がりで青みがかったシャープな色味になるよう一手間加えています。SIZE縦50mm横61mm重量36gカラーシルバーアクセサリー材質真鍮