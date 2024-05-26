ジミーチュウ　Jimmy Choo 財布　折り財布

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商品詳細
JIMMYCHOOジミーチュウ スタースタッズスモールウォレットブラックのバイカーレザーにスタースタッズをあしらった、スタイリッシュで実用的なウォレット。3枚収納可能なカード入れ、紙幣用ポケット、外側にスナップボタン付きポケットを備えた、夜の外出時に最適なアイテムです。4年前に表参道のジミーチュウで8万くらいで購入したものです！使用感など気になる方、神経質な方は購入しないで下さい！男女兼用です！素材バイカーレザー仕様スタースタッズ付きカード入れ3枚収納可紙幣用仕切り1か所外側スナップボタン付きポケットサイズ横10x高8x幅3cmイタリア製※すり替え防止のため、交換・返品は不可となります。財布形···三つ折りカラー···ブラック
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