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エッティンガーETTINGERメンズ名刺入れカードケース ブラックLEATHER
商品番号 W93392773474
商品名

エッティンガーETTINGERメンズ名刺入れカードケース ブラックLEATHER
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック、緑系統素材...本革エッティンガーETTINGERメンズ名刺入れ（カードケース）ブラックLEATHERVISITINGCARDCASEです。柔らかな手触りの英国発祥のグレインレザーを使用した二つ折り名刺入れ。スマートなボディーのシンプルなデザインの名刺入れは長く愛用できます。うち側に結構なダメージありますがまだまだお使いいただけます。
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