Arizona freedom アリゾナフリーダム K18×SILVER リング

ご覧頂きありがとうございます。こちらはArizonafreedomアリゾナフリーダムK18×SILVERリングとなります。シルバーで出来たリングでセンターにK18の太陽神がセッティングされた定番のモデルとなります。通常のスレや小キズなどの使用感で個人的にはキレイな状態かと思います。画像にてご確認下さい。サイズは19.5号くらいになります。こちらはお値下げを考えておりません。こちらの金額でご検討ください。★即購入はご遠慮ください！他のサイトにも出品しておりますので、購入前に必ずコメントをお願いいたします。SB5324カラー...シルバー材質...シルバー



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