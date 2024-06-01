THE NORTHFACE PURPLELABEL GORE-TEX Cap

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未使用品購入後、10回程度の着用です。ツバ部分に色褪せがあります。写真ご確認お願い致します。以下、商品説明を引用致します。ブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用したベースボールキャップ。はっ水加工を施すことで機能性をプラス。裏側に風の浸入と内側の蒸れを軽減するGORE-TEXINFINIUM?WINDSTOPPERLINERを採用。フロントの芯を柔らかくすることでフィット感がアップ。後頭部はサイズ調整が可能なTHENORTHFACE刻印入りのバックルアジャスター仕様。バックルを止めるテープを平ゴムにすることでフィット感がアップ。左の側頭部にGORE-TEXINFINIUM?PRODUCTSのロゴ刺繍。