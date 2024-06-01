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杉本好守　原画　フランス風景画
商品番号 V33770394537
商品名

杉本好守　原画　フランス風景画
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

納所に大切に保管しておりました。1983年作、杉本氏のサインが入っております。状態良好です。フランス　シュヴェルニーの町風景サイズ27.5×22×2cm昭和８年鳥栖市生まれ。　　佐賀大学卒業、洋画家の石本秀雄さんに師事。　　昭和２９年東光展に、３２年日展に初入選。以後両展に出品を続け、３６年に東光会会員となる。　　抽象表現の時期を経て、人物や、フクロウ・ハト・クジャクなどの鳥を主な題材とする写実的な画風へと移った。　　佐賀美術協会理事、緑光会（東光会佐賀支部）代表を務めるなど、佐賀の美術の発展と後進育成にも尽力。　　平成１１年逝去。享年６６歳。外国人/人気アーティスト···シャガールクリムト　ゴッホ　ミレー絵画の種類···油彩画・油絵主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/browse331291.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement335899.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce645955.html
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