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LITTLEBIG リトルビッグ セットアップ パープル
商品番号 M17571444550
商品名

LITTLEBIG リトルビッグ セットアップ パープル
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 25,164 円
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商品詳細

■商品■LITTLEBIGリトルビッグ19AWセットアップパープルチョークストライプダブルブレストジャケットスラックス共にサイズ1です。■状態■着用は2度のみでその後は丁寧に保管しておりました。かなり美品です。裾上げ済みです。■カラー■パープルストライプ■サイズ■⚫︎ジャケット着丈：70cm肩幅：43cm身幅：51cm袖丈：60cm⚫︎パンツウエスト：80cm股上　　：28cm股下：62cmジャケット¥88,000（税込）パンツ¥40,700（税込）リトルビッグ名作のセットアップ上品なパープルベースに黒のストライプ4つボタンのダブルジャケットと、腰回りがスッキリした、綺麗なシルエットが特徴的なスラックスのセットアップスーツ、セットアップ、パープル、ダブルスーツ、ダブルセットアップ
http://narcologia.ru/goods/recommended843390.html
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