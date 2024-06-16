LITTLEBIG リトルビッグ セットアップ パープル

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■商品■LITTLEBIGリトルビッグ19AWセットアップパープルチョークストライプダブルブレストジャケットスラックス共にサイズ1です。■状態■着用は2度のみでその後は丁寧に保管しておりました。かなり美品です。裾上げ済みです。■カラー■パープルストライプ■サイズ■⚫︎ジャケット着丈：70cm肩幅：43cm身幅：51cm袖丈：60cm⚫︎パンツウエスト：80cm股上 ：28cm股下：62cmジャケット¥88,000（税込）パンツ¥40,700（税込）リトルビッグ名作のセットアップ上品なパープルベースに黒のストライプ4つボタンのダブルジャケットと、腰回りがスッキリした、綺麗なシルエットが特徴的なスラックスのセットアップスーツ、セットアップ、パープル、ダブルスーツ、ダブルセットアップ