ターコイズブルー　ビンテージメキシカンリング　925/18k ※刻印あり

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商品詳細
亡くなった祖父から譲り受けたリングになります。silver925のリングになります。サイズ us10(20号)925刻印あり750コーティング(18K)刻印ありすり替え防止のため、返品交換はできません。
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