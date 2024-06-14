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ターコイズブルー　ビンテージメキシカンリング　925/18k ※刻印あり
商品番号 U15044277156
商品名

ターコイズブルー　ビンテージメキシカンリング　925/18k ※刻印あり
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

亡くなった祖父から譲り受けたリングになります。silver925のリングになります。サイズ　us10(20号)925刻印あり750コーティング(18K)刻印ありすり替え防止のため、返品交換はできません。
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