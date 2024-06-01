VINTAGE ヴィンテージ シルバー925あずきチェーンマンテルネックレス ...

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アメリカで買い付けたあずきチェーンネックレスになります。全体的に多少のサビ・褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約50.5㎝ 素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）マンテルの留める位置を変えることで色々な表情を楽しむことができる、あずきチェーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇