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メザスタ ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ ザシアン ザマゼンタ
商品番号 F44424540841
商品名

メザスタ ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ ザシアン ザマゼンタ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メザスタ　スーパースター　8枚セット写真の通りの物です。バラ売りしません。値下げ交渉不可。素人保管の中古品です。あくまで中古品ですので擦り傷や小傷があります。神経質な方の購入はお控えください。ゲームプレイに支障はありません。すり替え防止の為返品は受け付けません。匿名配送。即購入OK。常識の範囲内の値下げコメントのみ対応してます。#メザスタ#スーパースター#ゲンシグラードン#ゲンシカイオーガ#ザシアン#ザマゼンタ#キュレム#ギラティナ#イベルタル#匿名配送ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···メザスタレアリティ···UR14
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