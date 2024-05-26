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クロムハーツ　【初期】スリートリンケッツ　CHROME HEARTS
商品番号 F51791948888
商品名

クロムハーツ　【初期】スリートリンケッツ　CHROME HEARTS
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 34,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2000年頃に都内の専門店で購入いたしました。貴重な初期品となります。(初期の物はダガー、アンカー、クロスの順です。)3trinketsスリートリンケッツアクセサリー材質···シルバーサイズダガー　縦···45mm横···17mmアンカー縦···23mm横···27mmクロス縦···34mm横···27mm重量ペンダントトップ···20gボールネックレス···6g(個人採寸になります。)※付属品は写真のものとなります。※インボイスはございません。また、25年ほど前の物になりますので、シルバー特有の黒ずみがございますが、あえて磨いておりません。長年使用していた物ですので、所々に擦れや小傷があります。オールド品としてご理解の上、ご購入願います。購入希望の方、ご相談下さい。
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