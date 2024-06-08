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新品　K18シンプルフープピアス(リングピアス)　サイズ2mm×20mm
商品番号 H93916026602
商品名

新品　K18シンプルフープピアス(リングピアス)　サイズ2mm×20mm
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 12,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：新品幅：2mm直径：2ｃｍ重さ：1.1ｇ刻印：K18　　　18金のフープピアスです。シンプルなフープピアスでお洒落で人気があります。
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