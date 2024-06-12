ジャスティンデイビス　クラウン　リング　18号

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商品詳細
希望価格がありましたのでお値下げしました。いぶし加工がくすみかわかりませんが黒っぽいです。軽くだけ磨きました。925刻印ありです。私のではないので購入時期など詳しくはわかりません。リングのみ、付属品はありません。材質···シルバーカラー···シルバー
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