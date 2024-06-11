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- 中国骨董 大きめ端州石硯中国端渓すずり四辺細工彫刻梅鶯図貴重紫端古硯唐木硯箱付き
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商品詳細
最終値下げ大きめ[端州石硯]中国端渓すずり四辺細工彫刻梅鶯図 貴重紫端古硯 唐木硯箱付き硯が増え過ぎてしまい、私の中では使いきれないため、どなたかに使っていただければと思い出品いたしました。よろしくお願い致します。書道・習字用品...硯
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