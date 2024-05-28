メンズスーツ　紺色　ネイビー　インフォリオプラス

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商品詳細
インフォリオプラスの紺色スーツです。伊勢丹催事で5万円程で購入いたしました。177cm標準体型でスリム目のサイズ感です。季節感···春、夏、秋カラー···紺色、ネイビー 室内証明の都合で明るく写ってますが光沢感のある深めの紺色です。クリーニング済。折りたたんで発送していたします。採寸希望などございましたらお気軽にコメントください。
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