999.9フォーナイン　クリスタルスモーク × アンティークシルバーM-106

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商品詳細
999.9フォーナイン col.8804クリスタルスモーク×アンティークシルバー M-106series3ヶ月ほど使用してます。使用に伴う傷が少しありますが、全体的に綺麗だと思います。状態については写真をご確認ください。国内の在庫が無くて一年待ってようやく入手しましたが、コンタクトを使うようになったので出品します。999.9正規店で購入してます。レンズは度入りです。最初に付属していた度なしレンズも同封します。以下、公式サイトから抜粋一体成型のメタルブロウパーツと繊細なフレームラインのプラスチックリム。異素材を高次元で融合させた、いまのフォーナインズ・デザインを象徴するミックスフレームを、『M-106シリーズ』ではスクエアスタイルへと昇華。使うシーンを選ばない、リアリティのある掛けやすさを追求した、まさに『ThisisFourNines』と言えるシリーズです。フォーナインズ・クオリティから生み出されたデザイン性、機能性を高次元で備えたフレームバランスに仕上げました。サイズボックスサイズ54□17140レンズ天地幅32mm枠幅144mm素材フロント純チタン チタン合金 プラスチックテンプルプラスチック付属品
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