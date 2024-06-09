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- 【大人気モデル】HUF ボーダー Tシャツ（XXL）値下げ交渉OK！！
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪HUFの大人気モデルのボーダーTシャツです！現在、店舗での販売はない代物です。購入したものの、サイズがXXLと大きかったため出品いたします。着用は2〜3回程度です。【服サイズ】着丈 約78cm身幅 約59cm肩幅 約60cm袖丈 約24.5cm※素人採寸ですのでご了承ください。柄・デザイン···ボーダーカラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/mobilehome58243.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant910482.html
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