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【最終値下げ】HERMES ハイブランド オレンジ パターン柄 ネクタイ
商品番号 G19210257976
商品名

【最終値下げ】HERMES ハイブランド オレンジ パターン柄 ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ブランドHERMESエルメス◆素材シルク100%◆採寸大剣先9.5cm◆色オレンジ◆状態使用回数の少ない美品となっております。見た感じ傷や汚れはございません。※箱に関しては四隅に擦れ等がございます。◆こっそりHのマークが入ったHERMESのネクタイ手触りもよく、オシャレな1本！----------------------------------------◆値下げについて・2本→200円引き・3本→500円引き・4本→1,000円引きまとめ買いによる値下げは合計金額より引かせて頂きます。上記を超えるような値下げ交渉はご遠慮ください。まとめ買いされる際には、購入前にご希望のネクタイ全てにコメントをお願いします。◆確認事項・商品の状態は、写真でもご確認下さい。・個人管理のため折りシワがある場合も御座います。・神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。・これらをご了承の上ご購入お願い致します。----------------------------------------#ネクタイ#ビジネス#パーティー#スーツ#エルメスDior,HERMES,GUCCI,ARMANI,DOLCE\u0026GABBANA,Ferragamo,Versace,dunhill,BrooksBrothers,PRADA,Valentino,CHANEL,BVLGARI,BERBERRY,YvesSaintLaurent,PaulSmith,RalphLauren,EMILIOPUCCI,COACH,LOUISVUITTON,NewYorker上記ブランドを中心に出品しております。ぜひ、他にもご覧くださいませ。最後までお読みいただき、ありがとうございます。宜しくお願いいたします
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