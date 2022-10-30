オリックス　宇田川優希　RC 直筆サイン　椋木蓮　RC 直筆サイン

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オリックスバファローズの宇田川投手と椋木投手の直筆サインカードセットになります。内容・2021宇田川投手 直筆サイン(RC)・2021宇田川投手 銀箔サイン(RC)(プリントサイン)・2022椋木投手 直筆サイン(RC)2人とも今後の更なる活躍が期待され、価格の高騰が見込まれます。特に宇田川投手は育成選手時代の直筆サインのため相当貴重です。よろしくお願い致します。検索用WBCToppsNow侍ジャパンパリーグプレミアGLORYneoJLPGAインフィニティジェネシスgenesisBBM20231st2nd神化SHINKA佐々木朗希村上宗隆森下翔太井坪陽生林琢真牧秀悟鈴木誠也坂本勇人松川虎生トラウト完全試合perfectgame直筆サインカードgildedbowmanchromeBBMEPOCHPREMIER王貞治大谷翔平佐藤輝明吉田正尚山本由伸鈴木誠也西川龍馬近本光司清宮幸太郎山川穂高松坂大輔千賀滉大山田哲人ディズニー100阪神タイガース横浜DeNAベイスターズ中日ドラゴンズオリックス・バファローズ千葉ロッテマリーンズ東京ヤクルト直筆サインカードクロスサインスーパーパッチjuliorodriguezbobbywittjr.BBMFUSIONStars\u0026legendsprismdonrussメッシロナウドcrownstadiumclubLarsnootbaarヌートバーホロスペクトラプロ野球チップス中日ドラゴンズヤクルトスワローズ読売ジャイアンツ阪神タイガース広島東洋カープ横浜DeNAベイスターズ福岡ソフトバンクホークス千葉ロッテマリーンズ東北楽天ゴールデンイーグルス埼玉西武ライオンズオリックスバファローズ北海道日本ハムファイターズ奥川恭伸山田哲人村上宗隆近本光司大山悠輔岡本和真坂本勇人菅野智之大勢菊池涼介森下暢仁福留孝介大野雄大木下拓哉佐野恵太山﨑康晃オースティンソト吉田正尚山本由伸杉本裕太郎宮城大弥佐々木