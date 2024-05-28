【人気モデル】サンローラン　折りたたみ財布　ゴールド　刻印

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商品詳細
SAINTLAURENTの二つ折り財布です！折り畳み財布×ゴールド刻印は、人気モデルです。3年前くらいに購入しました。定価は10万円で購入しております。シンプルでかっこいい控えめなロゴの主張。かなりイケてると思うので、ぜひ手に取ってみてください。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革#ブランド品#ハイブランド#限定モデル#バーゲンセール#夏のバーゲン
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ゴールド（金色）系 Saint Laurent(サンローラン) 折りたたみ財布 ...
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