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OPUS INCEPTION 財布　ラウンドジップ　馬革　ブラック
商品番号 B36899930127
商品名

OPUS INCEPTION 財布　ラウンドジップ　馬革　ブラック
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】インセプションINCEPTION【商品】インセプションホースハイドラウンドジッパーショートウォレット財布INCEPTION上質なホースハイド(馬革)を使用したラウンドジッパーショートウォレット。ホースハイドならではの高級感ある光沢としなやかさ、そして強度の高さが魅力。収納力に優れ、カード入れ6か所、小銭入れ、セパレートタイプの札入れと大変使い勝手の良い作りになっています。使い込む程に風合いが増し、自分だけのエイジングを楽しみながら長く愛用して頂けるアイテムです。コンパクトの為、ビジネスシーンにもオススメです！！【カラー】ブラック　黒【サイズ】100mm×110mm×厚み25mm
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