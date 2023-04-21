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꧁美品꧂ ヴェルサーチ ネクタイ メデューサ バロック柄 花柄 ブラック グレー
商品番号 I94928219620
商品名

꧁美品꧂ ヴェルサーチ ネクタイ メデューサ バロック柄 花柄 ブラック グレー
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 1,903 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪プロフィールや説明文をよく読みご購入お願い致します。✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄◆◇　ブランド　◇◆VERSACE/ヴェルサーチ◆◇　ポイント　◇◆≫モノトーンな相性抜群カラー★≫ヴェルサーチ象徴華やかなバロック柄★≫切り返しの花柄もお洒落なデザイン★◆◇　コンディション　◇◆若干使用感御座いますが、目立つ傷やシミ汚れはありません。※入念にチェックしておりますが、小さな傷や汚れを見落とす場合が御座います。中古品としてご理解頂き、商品の状態は必ずお写真を見てご判断ください。※気になる点御座いましたらお気軽に質問ください。◆◇　カラー/柄　◇◆ブラックグレー/バロック柄◆◇　サイズ　◇◆大剣幅↬約8.6cm全長　↬約155cm※正確に測りますが多少の誤差ご了承ください。◆◇　素材　◇◆シルク100%✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄「フォロー☆」「イイネ♡」大歓迎です！➪新しい商品、値引き情報、お得なセール情報など受け取れますのでぜひ‼︎その他ハイブランドで可愛いデザインのネクタイを多数出品しております(˃̵ᴗ˂̵)気になる方はハッシュタグへどうぞ‼︎➪#LEOtie#LEOtieVERSACEまとめ買い割引により2本目は300円OFF‼︎※まとめ買いされる際は、ご購入前にコメント欄にご希望のネクタイ商品番号をご連絡ください。商品番号：0502
http://narcologia.ru/goods/traverse256026.html
http://narcologia.ru/goods/septet515819.html
http://narcologia.ru/goods/approximate88720.html
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