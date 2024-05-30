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希少 新品 COACH コーチ ロゴエンボスベルト ディープブラックバックル2個
商品番号 P43613574224
商品名

希少 新品 COACH コーチ ロゴエンボスベルト ディープブラックバックル2個
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少新品COACHコーチロゴエンボスベルトリバーシブルシックなディープブラックバックル2個ベルト幅33×長さ114新品未使用品です。お洒落なバックルは2個あります。シックなディープブラック！※バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルでベルトはリバーシブルですので、バックルとの組み合わせで簡単に4通りにお使い頂けます。（写真参照）※長い場合はカットしてお使い下さい。※箱など有り◆その他◆・こちらの商品はアウトレット品です。※写真の角度や光によって色が変わる場合もありますのでご了承下さい。神経質な方は入札をご遠慮願います。※コメントなしの即買いオッケーです。※コメントよりも先に購入された方を優勢いたします。※値下げ交渉は致しません。売れなければ値段を下げていきますのでいい値ごろの時に購入ください。あしからずご了承ください。
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