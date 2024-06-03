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ストーンアイランド　90's アーカイブTシャツ
商品番号 N22991915288
商品名

ストーンアイランド　90's アーカイブTシャツ
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレーとブラックの間のような色味です。生地の光沢感も残っており状態良いと思います。サイズ　着丈71肩幅45袖丈25身幅52
http://narcologia.ru/goods/cowpox501839.html
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