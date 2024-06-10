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レア　ジョーダン ×パリサンジェルマン H86キャップ
商品番号 T78431434346
商品名

レア　ジョーダン ×パリサンジェルマン H86キャップ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カラー】ホワイト【サイズ】フリー海外正規店で購入したものです。コラボ初期のモデルで、希少だと思います。新品未使用ですが、自宅保管していたものですので神経質な方はご遠慮下さい。
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