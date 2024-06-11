極美品　鎌倉シャツ　ネクタイ　ボルドー×グレー　レジメンタル　シルク　日本製

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商品詳細
鎌倉シャツ(Maker'sShirt鎌倉)のネクタイです。1902年にイタリア・コモで創立されたイタリア最古のネクタイメーカーである「Mantero/マンテロ」社の生地を使用したネクタイでございます。色柄:ボルドー系(バーガンディ)×グレー、レジメンタル(ストライプ)素材:シルク100%.サテン生地大剣幅:約8cm全長:約145cmシリーズ:EnglishArchivesMADEINJAPAN日本製使用感少ない極美品でございます。大剣にスレ破れなどございません。ユーズド品なので完璧をお求めの方や、少しでも気になる方はご遠慮ください。他の商品とのまとめ売りも承りますので、お値段はご相談下さいませ。ご要望やご質問があれば何でもコメントにお願い致します。FrancoBassiブリューワードレイクスホリデー\u0026ブラウンなどお好きな方いかがでしょうか。柄・デザイン...ストライプ
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