A BATHING APE　カレッジロゴ赤迷彩メッシュキャップ

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ABATHINGAPE カレッジロゴ赤ファレル迷彩メッシュキャップカラー 赤ファレル迷彩状態 新品未使用後コレクションでクロゼットに眠っていました。初期タイプですので入手困難アイテムだと思います。欲しい方にお譲りします。購入の際には商品の状態等納得の上でご購入よろしくお願い致します。