［2561］未使用＊サルヴァトーレフェラガモ＊　レザー　折財布　札入れ　柄型押し

✨全国送料無料✨✨品質保証✨✨正規品保証✨【状態ランク】■ 状態：☆5☆5…新品・未使用☆4…美品☆3…一般的な中古品（良品）☆2…一般的な中古品☆1…一般的な中古品(ダメージ有）☆0…不良・ジャンク品【状態説明】無数のガンチーニが型押しされた二つ折りの札入れ。未使用品の為、特記すべき点はございません。【商品詳細】■ 縦：約9cm■ 横：約11cm■ 幅：約2cm■ 開閉式：オープン■ 札入れ：2ヶ所■ カード入れ：6ヶ所■ オープンポケット：2ヶ所■ 色：黒■ 素材：レザー■ 付属品：画像のもので全てです（撮影用のスタンド等は除く）。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ その他、注意事項 ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿■ 鑑定済の中古ブランド市場にて購入しているため完全正規品です。■ 万が一、正規品でない場合や明らかに違う商品の場合には返品・返金対応をさせて頂きますので評価前にご連絡ください。■ 中古品にご理解のない方の購入はお控え下さい。画像に映り込まない細かいキズや押し跡等がある場合がございます。■ 自宅で保管しています。写真撮影時から長期保管されているものもあり、多少の型崩れ・押し跡/匂い移り等が発生しているものがございます。■ ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さいませ。日中は仕事をしておりますので返信が遅くなる場合があります.■ 発送は主に宅配便・メルカリ便を利用しています。■ 気持ちの良いお取引ができるように努めますのでよろしくお願いいたします。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿MK-2561



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