KREATOR レアＴシャツ　ヴィンテージ

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KREATORドイツのスラッシュメタルバンド30年ほど前のレアＴシャツです。何度か着用していますが傷みは見られません。年数経過のダメージ等はご了承下さい。⭐︎平置き採寸にて身幅50肩幅47着丈76他にも多数出品しています。まとめて購入くださる場合はお値引きいたします♪＃バンドＴシャツ＃ロックＴシャツ＃KREATOR＃スラッシュメタル＃洋楽＃ヴィンテージＴシャツ＃1980年代＃1990年代