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☆激安☆大幅値下げDiorなどハイブランド柄付きネクタイ26点セット(極美品)
商品番号 I91410512771
商品名

☆激安☆大幅値下げDiorなどハイブランド柄付きネクタイ26点セット(極美品)
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ChristianDiorFULLMARKHILTONCHRISTIANORANIMICHIKOLONDONKOSHINOLBELLEZZA.CLAUDIOVALENTINOなどハイブランド男性用のネクタイ26点セットになります。かなり使いやすく、お洒落感もあり、ネクタイになりますので、ビジネスマンの方にオススメのセットになりますのでこの機会に是非どうぞ。状態未使用かとおもいますが、確証がないため、未使用に近いにさせて頂いております。質問＆値段交渉など気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/stealth924176.html
http://narcologia.ru/goods/response691942.html
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