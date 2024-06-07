☆激安☆大幅値下げDiorなどハイブランド柄付きネクタイ26点セット(極美品)

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商品詳細
こちらは、ChristianDiorFULLMARKHILTONCHRISTIANORANIMICHIKOLONDONKOSHINOLBELLEZZA.CLAUDIOVALENTINOなどハイブランド男性用のネクタイ26点セットになります。かなり使いやすく、お洒落感もあり、ネクタイになりますので、ビジネスマンの方にオススメのセットになりますのでこの機会に是非どうぞ。状態未使用かとおもいますが、確証がないため、未使用に近いにさせて頂いております。質問＆値段交渉など気軽にどうぞ。
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