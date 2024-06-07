⭐︎新品タグ付⭐︎ ファリエロサルティ　ストール　シルク混　オレンジ　イタリア製

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閲覧いただきましてありがとうございます！気になる点がありましたらお気軽にコメント下さい✨○アイテムFalieroSartiファリエロサルティ ストール シルク メンズ イタリア○サイズ：Freesizeタテ：72cmヨコ：145cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどは特になく、まだまだ快適にお使い頂けるお品物となっております◎○カラーオレンジ○素材シルク42%、レーヨン34%、コットン20%、ウール4%○その他、注意事項・即購入可・トラブル回避の為、いかなる場合におきましても先にご購入頂いた方が優先となります。○購入元大手ブランド買取店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手リサイクルショップにて購入しました。ご購入前に「必ず」プロフィール文の確認をお願い致します。ご購入された方はプロフィールの記載事項に全て同意頂だいたものと判断させて頂きます。管理番号：