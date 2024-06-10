SUPREME キャップ 1994 NYC ネイビー チェック シュプリーム

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1回被ったあと自宅保管。シュプリーム創業1994年26年以上前のモデルなので使用や洗濯などで内側多少色あせがございます。表側は綺麗な方だと思います！後ろがゴムなんで頭にフィットします。中古なのでご理解頂ける方ご検討のほど宜しくお願い致します。NYCサイドロゴ#帽子 #シュプリーム帽子 #夏#Supreme #海外 #Nike#ナイキ #Vans #秋 #冬#STUSSY