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SUPREME キャップ 1994 NYC ネイビー チェック シュプリーム
商品番号 S17307684602
商品名

SUPREME キャップ 1994 NYC ネイビー チェック シュプリーム
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1回被ったあと自宅保管。シュプリーム創業1994年26年以上前のモデルなので使用や洗濯などで内側多少色あせがございます。表側は綺麗な方だと思います！後ろがゴムなんで頭にフィットします。中古なのでご理解頂ける方ご検討のほど宜しくお願い致します。NYCサイドロゴ#帽子　#シュプリーム帽子　#夏#Supreme　#海外　#Nike#ナイキ　#Vans　#秋　#冬#STUSSY
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